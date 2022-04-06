Київ – столиця глобальної демократії: Зеленський анонсував візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС

За словами президента Київ зараз є "столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті".

До Києва з офіційним візитом найближчим часом прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на 6 квітня.

"Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті", – наголосив глава держави.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Зазначимо, що візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС підтвердив прессекретар фон дер Ляйєн.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, де найскладніша ситуація на фронті.

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