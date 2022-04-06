Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Київ – столиця глобальної демократії: Зеленський анонсував візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС

Дата публікації
Перегляди
424
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Київ – столиця глобальної демократії: Зеленський анонсував візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС

Associated Press

За словами президента Київ зараз є "столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті".

До Києва з офіційним візитом найближчим часом прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на 6 квітня.

"Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті", – наголосив глава держави.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Зазначимо, що візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС підтвердив прессекретар фон дер Ляйєн.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, де найскладніша ситуація на фронті.

Читайте також

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація