Київ – столиця глобальної демократії: Зеленський анонсував візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС

За словами президента Київ зараз є "столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті".
До Києва з офіційним візитом найближчим часом прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на 6 квітня.
"Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті", – наголосив глава держави.
Зазначимо, що візити президентки Єврокомісії та головного дипломата ЄС підтвердив прессекретар фон дер Ляйєн.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, де найскладніша ситуація на фронті.
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