"Київ та НАТО обов’язково підготують провокацію": які дезінформації поширювала російська пропаганда

Про це ЦПЗ повідомляє у дописі у Telegram-каналі.

Дезінформацію

Під час демонстрації білоруських дронів диктатору Білорусі Олександру Лукашенку, він заявив: «небажано, звичайно, щоб наші зразки техніки воювали в Україні: все-таки свої люди».

Маніпуляцію

Луганський колаборант Р. Мірошник заявив, що «будь-яка міжнародна місія, ініційована Києвом на Каховську ГЕС, буде свідомо необ’єктивною та політизованою, а Київ та НАТО обов’язково підготують провокацію, якщо на Каховську ГЕС буде спрямовано міжнародну місію».

Дезінформацію

Попри повідомлення глави енергетичного агентства, що «Росія назавжди втратила основний для себе європейський ринок нафти та газу та зіткнеться з падінням видобутку», російські ЗМІ заявляють, що Росія реалізує кілька проєктів з переорієнтації експорту енергоресурсів на Схід, які замінять втрачені ринки.

Нагадаємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що російські загарбники намагаються залякати мешканців Херсонщини, поширюючи повідомлення про нібито "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

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