Київ та Варшава провели переговори щодо ситуації з зерном на кордоні: подробиці

На зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна порушила питання про новий інцидент із розсипаним зерном та отримала запевнення, що його розслідують.

У Брюсселі 20 лютого відбулась зустріч координаційної групи щодо українського експорту, під час якої Україна та Польща продовжили шукати порозуміння щодо експорту української агропродукції.

Про це 21 лютого розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

За його словами, польська сторона запевнила, що новий інцидент із розсипаним зерном вже розслідується.

"Радує, що все-таки реакція польської влади на ці інциденти є. З іншого боку, на жаль, такі інциденти сильно підвищують градус емоцій не тільки в прикордонних пунктах, а й усього українського суспільства", – зазначив він.

Перемовини в цілому щодо подальших умов експорту української агропродукції Дмитрасевич назвав "непростими".

Заступник міністра аграрної політики розповів, що польська сторона озвучила вимоги фермерів-протестувальників, які наполягають на обмеженнях для української агропродукції та пом'якшенні вимог Європейського зеленого курсу, і за цими побажаннями прочитувалася також вимога щодо дотацій для польських фермерів.

"Це в принципі зрозумілі вимоги щодо Зеленого курсу і дотацій на нього для фермерів не тільки Польщі, а й Брюсселя, Німеччини, Парижа – загалом Європи. Однак, як на мене, саме в ситуації з Польщею вимоги до України вельми політизовані. Адже потрібно розуміти: вже рік експорт за сімома категоріями продуктів з України до Польщі практично не здійснюється, є транзит", – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що більшість українського зерна (90%) йде через "український коридор" морем, а частина потрапляє до Польщі в опломбованих вагонах, що унеможливлює потрапляння цього зерна на ринок Польщі.

Кордон з Польщею: останні новини

Станом на 21 лютого на шести напрямках пункту пропуску, що на кордоні із Польщею, фермери продовжують блокувати рух вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, із українського боку - це "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні читайте у матеріалі ТСН.ua.

Водночас президент України Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор з міністрами, військовими та силовиками, на якому йшлося про блокування на польському кордоні та ситуацію на фронті. В цьому контексті він поінформував, що разом урядовцями детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки. Президент пообіцяв, що ці кроки будуть дуже швидко.

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