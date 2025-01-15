Київ висловив надію на візит Дональда Трампа – Сибіга

Україна готова до конструктивної роботи, спрямованої на досягнення справедливого миру.

Україна активно налаштована на поглиблення співпраці зі США після зміни адміністрації в Білому домі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, Київ розглядає нові можливості для посилення двосторонніх відносин, зокрема через візити високопосадовців США до України. Після інавгурації Дональда Трампа.Українська сторона очікує активізацію офіційних контактів, підкреслюючи важливість безпеки України як частини трансатлантичної безпеки.

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"Після 20 січня, коли вже не буде юридичних обмежень для офіційних контактів, ми дуже сподіваємося на початок активної фази наших формальних відносин. Для нас важливо, щоб у США було усвідомлення, що безпека України - це невід'ємний елемент трансатлантичної безпеки. Що ми з ними об'єднані спільним інтересом", – наголосив міністр.

Сибіга також зазначив, що Україні важливо, щоб перші візити американських лідерів відбулися саме в Україну.

Міністр також підтвердив, що візит спецпредставника США з питань України і Росії Кіта Келлога буде проведений після зняття юридичних обмежень, і обговорив перспективи зустрічі між президентами України та США.

"Ми зацікавлені, безумовно, також у візиті президента. Але головне - не місце, а результат. Дуже важливо, щоб відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Це дійсно дуже важливо", – пояснив Сибіга.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала Євросоюзу рішення щодо заморожених російських активів, яке має стати стимулом для РФ сісти за стіл переговорів. Команда новообраного президента Дональда Трампа загалом підтримує цю стратегію.

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