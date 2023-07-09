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"Київ за три дні": за 500 днів війни російські військові не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні - ISW

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"Київ за три дні": за 500 днів війни російські військові не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні - ISW

Російські війська захоплюють українську землю лише тимчасово / Фото: Associated Press

П'ятсот днів тому Росія почала неспровоковану загарбницьку війну проти України.

Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні.

Про це пишуть військові аналітики ISW. 

Рішучий та вмілий український опір призвів до кульмінації численних російських наступальних операцій, у тому числі на Київ, і звільнив Сумську та Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, які тимчасово захопили російські війська.

"Українські сили закріпили та утримали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту, при цьому російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще окупували. За допомогою Заходу Україна забезпечила свою незалежність, але стоїть перед критичним завданням звільнення стратегічно важливої території, яка все ще знаходиться під контролем Росії", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у Міноборони Британії прокоментували 500-й день війни

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Дата публікації
Перегляди
43
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