Рідкоземельні ресурси для США: Financial Times дізналася, що передбачає пропозиція України

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ США до її рідкоземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин із його адміністрацією.

Про це пише видання Financial Times.

Україна розробляє стратегію поглиблення зв’язків з адміністрацією Трампа, пропонуючи США доступ до критично важливих мінералів. Виступаючи в Білому домі, Трамп висловив невдоволення тим, що Вашингтон підтримує Київ більше, ніж європейські союзники. Він заявив, що хоче укласти угоду, за якою Україна гарантуватиме своїми ресурсами отриману допомогу, та зазначив, що уряд Зеленського відкритий до цього.

Людина, близька до Зеленського, повідомила Financial Times, що слова Трампа "здаються узгодженими з"планом перемоги", який йому представили восени". За словами джерела, Україна запропонувала Трампу "спеціальні умови" для співпраці щодо ключових ресурсів, підкреслюючи необхідність їхнього захисту від Росії та Ірану.

"Звісно, ми готові працювати з Америкою", — додала ця особа.

Зеленський представив Трампу основні положення цього плану у вересні минулого року в Нью-Йорку під час виборчої кампанії у США.

План включає розподіл стратегічних природних ресурсів із західними партнерами, заміну американських військ у Європі українськими силами та надання Трампу повноважень контролювати інвестиції, щоб блокувати проникнення китайських бізнес-інтересів в Україну.

Київ володіє величезними запасами титану, залізної руди та вугілля, а також близько 500 000 тонн незадіяного літію, загальна вартість яких оцінюється в десятки трильйонів доларів. Деякі з цих ресурсів ризикують бути втраченими через наступ російських військ на сході України або вже опинилися під російською окупацією.

"Контроль над природними ресурсами став частиною війни", — заявив Мустафа Найєм, колишній керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Країна бореться не лише за свою територію, додав він, "але й за право керувати своїм стратегічним багатством, яке може стати ключовим фактором її відновлення".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу підтримку країни.

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