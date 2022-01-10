Київ змінив своє представництво на засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі: хто поїхав замість Кулеби

Київ змінив своє представництво на засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі: хто поїхав замість Кулеби

В офісі віцепрем’єрки додали, що 19 січня заплановано ще одне засідання Комісії Україна-НАТО у рамках візиту віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.

На засідання Комісії Україна-НАТО, що відбувається у Брюсселі, українську сторону представлятиме не очільник МЗС Дмитро Кулеба, а віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про це йдеться у повідомленні офісу віцепрем’єрки.

"Сьогодні, 10 січня, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі, яке буде присвячене питанням регіональної безпеки" — написала пресслужба офісу віцепрем’єрки.

У повідомленні також нагадали, що проведення засідання Комісії Україна-НАТО було предметом телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, яка відбулась 3 січня.

В офісі віцепрем’єрки додали, що 19 січня заплановано ще одне засідання Комісії Україна-НАТО у рамках візиту віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Метою зустрічі є обговорення з партнерами підсумків реалізації Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО у 2021 році.

Раніше було анонсовано, що у засіданні з НАТО Україну представлятиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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