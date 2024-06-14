Київська область отримала потужну підтримку на міжнародній конференції з відновлення України

Київська обласна державна адміністрація під час Ukraine Recovery Conference домовилася про реалізацію в області низки нових проєктів з відновлення та енергоефективності.

Київщина опинилася серед регіонів, які отримують найбільший обсяг допомоги від донорів. ОВА презентувала проєкти, які є пріоритетами для відбудови Київщини та економічного розвитку регіону.

Про це у Facebook повідомив голова КОДА Руслан Кравченко.

«Два дні працював в Берліні на полях Ukraine Recovery Conference. Майже три десятки зустрічей за цей час, ефективні перемовини і маємо конкретні домовленості, які будуть реалізовані на Київщині вже найближчим часом», — сказав він.

▪️ Зокрема, з міжнародними партнерами та компаніями обговорили проєкти, які вже почали реалізовуватися після успішних домовленостей:Бельгійська агенція міжнародного співробітництва Enabel допоможе з облаштуванням укриттів у низці шкіл області та реконструкцією освітніх закладів. На цей проєкт Enabel виділяє понад 8,6 млн євро.

▪️ Також отримано згоду від Enabel на фінансування другого етапу модернізації Київського обласного центру реабілітаційної медицини.

▪️ Компанія CRH побудує найближчим часом на Київщині три будинки для родин, які втратили житло внаслідок бойових дій, після чого продовжить проект відбудови для нових родин.

▪️ GE Verona — в рамках підписаного на конференції меморандуму між компанією та Міністерством енергетики України Київську область планують обрати першим регіоном для реалізації пілотного проєкту стосовно когенерації, зокрема в Броварській громаді, на 15 мегават потужності.

▪️ Компанії BSW Solar, Goduni вивчають можливість постачання сонячних панелей і встановлення когенераційних установок та використання інших ресурсів для збільшення генерації енергії, на кшталт біовідходів для біогазових установок.

▪️ International Climate Adaptation Research Institute планує побудувати на Київщині низку зупинок громадського транспорту із сонячними панелями. Перший етап передбачає облаштування 5 зупинок в Ірпені, Броварах, Боярці, Білій Церкві.

Європейський інвестиційний банк — домовилися, що зважаючи на успішний спільний попередній досвід, проєктні заявки Київщини в рамках нової програми з відбудови Recovery III, зокрема на розроблення проєктно-кошторисної документації та відбудови житла, прийматимуться до фінансування в першу чергу.

Також команда КОДА провела робочі зустрічі з японськими партнерами, зокрема із представниками Японського агентства міжнародного розвитку JICA, муніципалітету Кобе та Банку Японії з міжнародного співробітництва щодо реалізації спільних проєктів встановлення когенераційних установок та джерел виробництва енергії.

«Головне, що почули — повну підтримку від лідерів урядів, представників міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства на шляху до перемоги та допомогу у відновленні. Вдячний Президенту та Уряду, які приділяють постійну увагу модернізації кожного регіону», — додав Кравченко.

Команда Київської ОДА презентувала проєкти, які є пріоритетами для відбудови Київщини та економічного розвитку регіону.

Перший — проєкт децентралізації системи генерації, який передбачає встановлення когенераційних установок у майже 100 точках Київщини. Через постійні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру завдання максимально пришвидшити енергонезалежність від систем централізованого тепло- та електропостачання.

Другий — модернізація Київського обласного центру реабілітаційної медицини, який надаватиме послуги повного циклу і за новими стандартами.

Нагадаємо, що за підсумками рейтингування економічної стійкості регіонів, Київська область зайняла перше місце.