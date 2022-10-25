"Київський режим готує криваву провокацію": які дезінформації поширює ворог

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 24 жовтня 2022 року російські пропагандисти поширили низку дезінформацій.

Дезінформацію

В МО РФ заявили: «київський режим з метою звинувачення РФ готує криваву провокацію у м. Вовчанськ під час роздачі продуктової допомоги місцевим мешканцям».

Дезінформацію

Представник МО РФ І. Кирилов повідомив, що відомство має «інформацію про контакти офісу президента України з представниками Великої Британії з питання можливого отримання технології створення ядерної зброї. Для цього в Україні є відповідна виробнича база та науковий потенціал».

Дезінформацію

Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: «найсерйозніше занепокоєння викликає тривожна інформація, що надходить з достовірних джерел, про те, що київський режим готує провокацію з використанням вибухового пристрою, начиненого радіоактивними речовинами, т.зв. брудної бомби».

"Брудна бомба" – новий фейк від Росії

Російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на власній же території, щоб звинуватити РФ.

Очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу почав телефонувати міністрам оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу", зокрема - Великої Британії, Франції та Туреччини.

Але посадовці не повірили Шойгу та закликали Росії до переговорів.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента підкреслили, що так РФ готується виправдовувати геноцид українців.

Президент Зеленський наголосив, що ядерну зброю може застосувати лише РФ.

Читайте також:

Україна готується "підірвати ядерну бомбу" – нові фейки від РФ