"Київський режим", скориставсь провокацією Пригожина" зосередився біля Бахмута - Міноборони РФ

У Міноборони РФ зробили істеричну заяву про ситуацію на фронті.

"Скориставшись провокацією Пригожина щодо дезорганізації обстановки, "київський режим" на Бахмутівському тактичному напрямку зосереджує на вихідних рубежах для наступальних дій підрозділи 35-ї бригади та 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії.

Про це Міноборони заявило у соціальних мережах.

▫️"Військовослужбовці Південного угруповання військ завдають поразки противнику ударами авіації та артилерії", - переконають росіяни.

Нагадаємо, що раніше ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина.

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