Класична шизофренія: у Зеленського різко відповіли Лаврову на його заяву про "повалення київського режиму"

У Зеленського іронічно зауважили, що ще зранку Лавров хотів переговорів з Україною, а ввечері вирішив зайнятись "поваленням київського режиму".

Про це Михайло Подоляк написав у соцмережах.

"Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн – членів Ліги арабських держав – добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері – що твоя мета – "позбутися антинародного київського режиму". І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців", - зауважив радник голови ОП.

Подоляк додав, що росіяни нічого не знають про чесні вибори, на яких громадяни самі обирають владу, та наголосив, що втручаючись у справи чужої держави, можна і самим опинитись на смітнику історії.

"Так от, "режими" – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так? Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров побідкався, бо нібито Україна не хоче домовлятись з Росією. Керівник російської дипломатії також обурився на те, що Україна планує перемогти країну-агресорку у війні.

У той же день путінський прихвостень заявив, що "йому шкода українського народу, який заслуговує на краще" та пообіцяв, що "Росія допоможе українцям повалити антинародний та антиісторичний київський режим", який засів у Лаврова в голові.

Читайте також: