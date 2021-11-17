Класичний прояв гібридної агресії з боку режиму Лукашенка - Боррель про ситуацію на кордоні з ЄС

"Ми є свідками нестабільності, конфліктів, транснаціональних загроз, які завдають шкоди нашій безпеці", - сказав він.
Ситуація, що складається на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю, є класичним проявом гібридної агресії з боку режиму Лукашенка, і ЄС має відреагувати.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.
"Ми є свідками нестабільності, конфліктів, транснаціональних загроз, які завдають шкоди нашій безпеці. Ми бачимо також використання гібридних тактик, як ми це відбувається сьогодні на кордоні з Білоруссю. Ще кілька місяців тому таке було важко навіть уявити", - сказав Боррель.
За його словами, у передмові до "Стратегічного компаса ЄС", який був представлений міністрам оборони та закордонних справ, він написав, що у сучасному світі "класична" межа між війною і миром є розмитою, вона більше не є чорно-білою.
"Світ сповнений гібридних ситуацій, динаміка яких визначається конкуренцією, залякуванням та заподіянням шкоди. Те, що ми бачимо сьогодні на кордонах Польщі й Литви з Білоруссю, - це типовий приклад. Це дуже добре показує, що ми стикаємося з гібридною війною, яка має дуже багато відтінків між чорним та білим, між миром та війною. І де буквально все, навіть люди, можуть перетворюватися на зброю" - резюмував представник ЄС.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею.
Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС.
Як повідомлялося, 15 листопада ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу.
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