"Класика російських маніпуляцій": Кулеба прокоментував заяву Путіна про "один народ"

"Класика російських маніпуляцій": Кулеба прокоментував заяву Путіна про "один народ"

Кулеба наголосив, що українці та росіяни — два різних народи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на скандальну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що начебто українців і росіяни — один народ.

Про це очільник українського зовнішньополітичного написав на своїй сторінці в Тwitter.

Кулеба наголосив, що українці та росіяни — два різних народи.

"Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію", — зазначив очільник МЗС.

Також міністр пояснив, що росіяни в Україні є не корінним народом, а нацменшиною, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими.

"Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій", — наголосив Кулеба.

Міністр додав, що корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що російський та український народи є "єдиним цілим".

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