"Класика російських маніпуляцій": Кулеба прокоментував заяву Путіна про "один народ"

Кулеба наголосив, що українці та росіяни — два різних народи.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на скандальну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що начебто українців і росіяни — один народ.
Про це очільник українського зовнішньополітичного написав на своїй сторінці в Тwitter.
Кулеба наголосив, що українці та росіяни — два різних народи.
"Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію", — зазначив очільник МЗС.
Також міністр пояснив, що росіяни в Україні є не корінним народом, а нацменшиною, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими.
"Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій", — наголосив Кулеба.
Міністр додав, що корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми.
Нагадаємо, що Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що російський та український народи є "єдиним цілим".