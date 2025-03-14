"Класика силової гри": Путін змусив Уіткоффа чекати на зустріч 8 годин

Стів Уіткофф, якого президент США відправив до Путіна для попереднього обговорення угоди про припинення вогню за зачиненими дверима, пробув у російській столиці трохи більше ніж 12 годин. І більшу частину цього часу, схоже, йому довелося чекати "під дверима".

Про це пише Sky News.

Візит Віткоффа був запланований після переговорів США та України у Саудівській Аравії. Однак, прибувши до Москви в четвер, 13 березня, він чекав на господаря Кремля не менше восьми годин, перш ніж зустріч таки відбулася.

Офіційно американському посланцю довелося чекати, бо Путін був надто зайнятий візитом іншого диктатора – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Примітно, що цей візит лідера сусідньої держави був організований надто поспішно і раптом. Про нього стало відомо лише напередодні візиту Віткоффа.

"Ми не знаємо напевно, чи було час візиту Лукашенка обрано навмисно, але це безумовно не було схоже на збіг. Швидше це було схоже на класичну путінську гру з метою демонстрації своєї сили. Кремлівський лідер не любить, коли його заганяють у кут і вказують, що робити, особливо на його власній території. Це було схоже на послання американцям: я тут бос, я встановлюю графік і нікому не зобов'язаний", – йдеться у публікації.

Зрештою Путін знайшов для Віткоффа свій дорогоцінний особистий час, коли вже стемніло, і зустріч пройшла за зачиненими дверима. Невідомо, як довго тривала розмова, як невідомі й її подробиці. Але з огляду на коментарі Путіна, зроблені раніше ввечері на спільній пресконференції з Лукашенком, він, ймовірно, підпише угоду про припинення вогню лише в тому випадку, якщо натомість отримає те, що хоче. І судячи з усього, він, як і раніше, "хоче всього" і не готовий відступити від своїх "червоних ліній".

А це означає, що Росія швидше за все наполягатиме на позаблоковому статусі України, відмові від участі військ країн-членів НАТО у миротворчій місії та як мінімум збереженні російського контролю над окупованими українськими територіями.

За даними російського радіо "Маяк", зустріч Путіна з Віткоффом у Кремлі завершилася о 1:30 ночі. Приблизно за півгодини посланець Трампа повернувся до аеропорту і залишив Росію, але не зі згодою Путіна, а з новим списком його вимог. Тепер "м'яч у руках" Трампа, і йому належить вирішити, що робити далі.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Віткоффа з Путіним була "дуже позитивною та продуктивною", але ситуація залишається складною. Він зазначив, що є підстави для обережного оптимізму, але російську позицію ще потрібно вивчити детально.

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