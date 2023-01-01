Клеймо воєнного злочинця: політолог пояснив, чому Путін не збирається відступати з України

Піонтковський вважає, що на Путіна чекає "перспектива Гааги, а потім смерть".

Російського диктатора Володимира Путіна обов'язково визнають воєнним злочинцем, тому відступати йому нікуди. А ось російські еліти ще можуть виправити ситуацію, аби не потрапити до Гааги.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, інформує FREEДОМ.

За його словами, позиція Заходу, що переговори з РФ неможливі, поки немає повного виведення російських військ – це сигнал до путінського оточення. Піонтковський вважає, що на главі РФ вже "висить клеймо воєнного злочинця – на Путіна чекає перспектива Гааги, а потім смерть".

"По суті, це звернення до путінського оточення, мовляв, у вас є шанс виключити себе зі списку воєнних злочинців. Путіну вже нічого не допоможе, а у вас є шанс. Ви якимось чином позбуваєтеся Путіна і погоджуєтеся виконати вимогу країн G7 — виведення військ з українських територій", — зазначив експерт.

Піонтковський припускає, якщо оточення Путіна наважиться на рішучі кроки, то доведеться заплющити очі на те, що вони самі воєнні злочинці.

"Вони всі воєнні злочинці. Але якщо погодяться на мирне виведення військ і позбавлять світ від Путіна, доведеться на це закрити очі. Ось такими мені видаються перспективи на 2023-й рік. Вони розуміють, що війну Росія не може виграти. І у всіх, крім Путіна, є певний вихід. А у Путіна немає", — підсумував російський політолог.

Раніше польський генерал оцінив, як і коли закінчиться війна в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін розповів, чи може Путін обрати найрадикальніший сценарій.

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