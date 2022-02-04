Кличко не заперечив своєї участі у виборах президента і заявив, що «УДАР» піде на вибори самостійно - ЗМІ

Кличко не заперечив своєї участі у виборах президента і заявив, що «УДАР» піде на вибори самостійно - ЗМІ

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко пообіцяв оголосити про свої наміри щодо балотування у президенти після оголошення відповідних виборів.

Він не спростував своєї можливої участі у президентських виборах.

Про це він заявив, спілкуючись зі ЗМІ після зʼїзду партії «УДАР» у Києві, передає кореспондент LB.ua.

Питання про намір висуватися Кличко назвав провокаційним і зазначив, що нині до наступних виборів ще два роки.

«Це не більше ніж маніпуляції в пресі. Це не привілегія – бути президентом. Я як людина, яка у владі, можу сказати, що це великий виклик... Це питання, я переконаний, можна буде задати через рік і отримати відповідь», – зазначив він.

Також Віталій Кличко заявив, що політична сила у наступних парламентських виборах братиме участь самостійно.

У свою чергу керівник виконкому партії Артур Палатний дав зрозуміти, що «УДАР» має намір висувати свого представника і для участі в наступних виборах президента України.