Кличко передав бригаді ТрО від громади Києва 1200 різних дронів та 60 автомобільних систем РЕБ

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Іще 1200 БПЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ, частина з яких вже поїхали на фронт, передали від громади столиці бійцям 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Місто й надалі допомагатиме нашим військовим наближати Перемогу! Слава Україні та її Героям!» - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто постійно допомагає своїм захисникам.

«Раніше, наприкінці травня, в день 6-ї річниці заснування 112-ї бригади, бійці отримали від столиці понад 800 дронів різних типів. Загалом від початку цього року Київ виділив з бюджету на оснащення бригади 400 млн грн», - наголосив Кличко.

Мер нагадав, що від перших днів повномасштабного вторгнення військові 112 бригади боронили Київ на броварському і гостомельському напрямках. Потім билися з ворогом в Бахмуті. А сьогодні воюють на Донбасі, на харківському та херсонському напрямках.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав Антитерористичному центру допомогу від громади Києва майже на пів мільярда гривень: дрони-літаки, системи РЕБ, прилади нічного бачення, засоби радіозв’язку та інше обладнання.

Загалом з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 7,5 млрд. грн.