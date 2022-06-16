Кличко зустрівся з Шольцом у Києві: говорили про зброю та іншу допомогу (відео)

Мер Києва Віталій Кличко 16 червня зустрівся у столиці з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони поговорили про допомогу Україні зброєю, економічну, фінансову допомогу та потужніші санкції проти Росії.
Кличко наголосив, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити і війна перекинеться й на країни ЄС.
Про це міський голова Києва написав у Мережі, додавши відповідне відео зустрічі з Шольцом.
"Зустрівся с канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також – підтримку європейським співтовариством кандидатства України в члени ЄС", – йдеться в повідомленні.
Кличко зауважив – важливо, що світові лідери відвідують Україну і на власні очі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує міста і по-звірячому вбиває мирних українців.
"Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!" – резюмував столичний мер.
Нагадаємо, Шольц разом з лідерами Франції, Італії та Румунії 16 червня побували в Києві та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським – про що говорили.
Читайте також:
- Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи, і це неприйнятно – Шольц
- Чи примушували Зеленського лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії до перемовин з РФ: підсумки візиту
- У Генштабі дали свіжу оцінку загрозі нового наступу на Київ