Кличко зустрівся з Шольцом у Києві: говорили про зброю та іншу допомогу (відео)

Кличко зустрівся з Шольцом у Києві: говорили про зброю та іншу допомогу (відео)

Мер Києва Віталій Кличко 16 червня зустрівся у столиці з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони поговорили про допомогу Україні зброєю, економічну, фінансову допомогу та потужніші санкції проти Росії.

Кличко наголосив, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити і війна перекинеться й на країни ЄС.

Про це міський голова Києва написав у Мережі, додавши відповідне відео зустрічі з Шольцом.

"Зустрівся с канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також – підтримку європейським співтовариством кандидатства України в члени ЄС", – йдеться в повідомленні.

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Кличко зауважив – важливо, що світові лідери відвідують Україну і на власні очі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує міста і по-звірячому вбиває мирних українців.

"Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!" – резюмував столичний мер.

Нагадаємо, Шольц разом з лідерами Франції, Італії та Румунії 16 червня побували в Києві та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським – про що говорили.

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