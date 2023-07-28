"Клінічна психологія": РФ хоче засідання Радбезу ООН через використання Україною "терористичних методів"

Йдеться про звинувачення України в нібито систематичному використанні терористичних методів, які заважають мирному врегулюванню конфлікту.

Про це заявили Укрінформу в дипломатичних колах штаб-квартири ООН.

Зокрема, РФ надіслала запит до Постпредства Великої Британії, яка головує у липні в Радбезі, про чергове засідання з українського питання «у світлі збільшення тривожних інцидентів щодо систематичного використання київським режимом терористичних методів як чинника загострення кризи навколо України й відкладення її політичного врегулювання», зазначили співрозмовники агентства, дослівно процитувавши запит Росії.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на ситуацію.

«Учора вони припнули язика, але вже засвербіло, і вимагають провести в понеділок Радбез ООН, щоб патякати про «збільшення тривожних інцидентів систематичного використання київським режимом терористичних методів як чинника загострення кризи навколо України», - написав Кислиця у сервісі мікроблогів Twitter.

Щоб збагнути таке посилання, український постпред радить відкласти Статут ООН, натомість почитати «Клінічну психіатрію». Свій допис він проілюстрував фотографією книжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що верховний комісар голова ООН з прав людини спростував заяву Москви про те, що бійці ЗСУ в Оленівці були вбиті ракетою.

Додамо, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення експорту продовольства з України, націлившись на цивільні кораблі в Чорному морі.

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