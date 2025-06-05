Зміна клімату / © Associated Press

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Кліматичні зміни можуть збільшити ймовірність збройних конфліктів у чотири рази через боротьбу за ресурси.

Про це повідомив єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра в інтерв’ю Financial Times.

Напередодні виступу на форумі Європейського політичного центру з економічної безпеки Вопке Хукстра наголосив, що наслідки кліматичних змін дедалі більше впливають на глобальну безпеку. Він зазначив, що військове керівництво активно обговорює загрози, які виникають через підвищення рівня моря, посухи, повені та масштабні пожежі.

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«Зміна клімату та її наслідки мають кришталево чіткий прямий та непрямий вплив на геополітику, на безпеку та захист. Доступ до ресурсів завжди був частиною конфліктів та воєн. Але враховуючи драматичні наслідки зміни клімату, це помножить ефект на чотири рази», — заявив єврокомісар.

Адміністрація Трампа намагається знизити пріоритетність цієї теми в стратегії НАТО. Водночас Хукстра зазнає тиску через необхідність об’єднати ЄС навколо кліматичних цілей, зокрема — досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Попри те, що через агресію Росії увага ЄС, особливо у східному регіоні, зосереджена на питаннях безпеки та економіки, кліматичні виклики не мають залишатися поза увагою — наголошує Хукстра. За його словами, кліматична й оборонна політика взаємопов’язані, адже глобальне потепління прямо впливає на перебіг і плани військових операцій.

Хукстра звернув увагу на те, що армії деяких країн ЄС уже залучені до боротьби з лісовими пожежами, а в США Пентагон фіксує зростання кількості завдань, пов’язаних із наслідками кліматичних катастроф.

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Європа — найшвидше нагріваючийся континент у світі, і це супроводжується аномально високими температурами, посухами та іншими природними лихами. У зв’язку з цим дипломат закликав європейських лідерів до кліматично відповідального підходу в політиці, зокрема до раціонального використання водних ресурсів.

Нагадаємо, парламент Словаччини заборонив уряду підтримувати антиросійські санкції.