Клімкін назвав найбільш проросійську країну в ЄС: "Не Угорщина, як здається"

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що найбільш проросійська країна в Євросоюзі - це Словаччина.

Таку думку він висловив в ефірі Radio NV.

За його словами, це зовсім не Угорщина - як може здаватися.

"Словаччина, я всім нагадаю, є найбільш проросійською країною в Центральній Європі. Не Угорщина, як здається багатьом українцям. За багатьма опитуваннями, Словаччина найбільш проросійська країна взагалі і в Європейському Союзі і, звісно, в Центральній Європі", - наголосив ексміністр.

Проросійські настрої у Словаччині

Після парламентських виборів Словаччина має новий уряд. Очолив його Робертом Фіцо, який має неприхильне ставлення до України. Серед інших міністрів теж є неоднозначні фігури. Зокрема, міністром закордонних справ став Юрій Бланар, який називав війну проти України "конфліктом між Росією і США".

Практично відразу Роберт Фіцо повідомив ЄС про відмову уряду Словаччини озброювати Україну. Слід зауважити, що ще під час передвиборчої кампанії до парламенту відзначався антиукраїнськими заявами.

До слова, видання Politico з посиланням на знайомого з перебігом обговорень дипломата повідомило, що Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Йдеться про 50 мільярдів євро допомоги.

Тим часом видання Politico припускає, що існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України. Зазначається, що ще 2009-го, коли очолював уряд, він пережив неприємні моменти під час так званої російсько-української "газової війни".

Читайте також: