Клімкін назвав три ознаки справжньої кризи в Росії

Здорожчання продуктів, дефіцит товарів та неможливість розрахуватися на світовому ринку - головні ознаки кризи в РФ.

Коли росіяни побачать, що ціни на звичайні товари, зокрема продукти, стрімко зростають, однак навіть за великою ціною на полицях магазинів їх немає - це означатиме, що економіка Росії колапсує.

Про це 23 березня розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Радіо НВ".

Він пояснив, що одна з ознак справжньої кризи в РФ - проблема з постачаннями. В багатьох російських магазинах і супермаркетах вже діють обмеження на купівлю певних продуктів.

"Багато товарів, які були абсолютно звичайними для росіян, зараз зникають з полиць. Насправді ж росіяни нічого не виробляють. Вже за пару місяців буде важко лікувати людей, купувати ліки, зуби лікувати. Цього ж немає в Росії", - розповів Клімкін.

Окрім зростання цін та дефіциту товарів, Росія скоро не зможе розраховуватись на світовому ринку.

"Якщо ані доларами, ані євро неможливо - це теж абсолютно чіткий показник, що Росія йде дуже-дуже далеко", - додав Клімкін.

Нагадаємо, що росіяни почали масово жалітися на подорожчання продуктів та техніки. Вони також невдоволені тим, що з полиць зникли деякі товари, зокрема для жіночої гігієни. Фото та відео із російських магазинів почали публікувати в Мережі.

Що відбувається в Росії з продуктами і як Путін намагається замінити імпортні товари

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