Клімкін попередив, що російські еліти можуть піти на "персональне перезавантаження" Путіна

Зараз у РФ почали сумніватися в тому, що "Путін – це Росія".

Ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що президент Росії Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита і це усвідомлюють російські еліти та силовики, тож вони можуть піти на "персональне перезавантаження" лідера держави.

Про це Клімкін розповів у інтерв’ю Obozrevatel.

Дипломат зазначив, що російський диктатор втратив будь-які "червоні лінії" стосовно України. Окрім того, зараз у РФ почали сумніватися в тому, що "Путін – це Росія".

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"Сьогодні починаються розмови: а Росія – це Путін? Чи не зовсім Путін? Чи зовсім не Путін?" – повідомив ексміністр.

Клімкін зазначив, що агресивні дії російського президента щодо України відвернули від нього колишніх союзників та довели, що Путін перетворився на "геополітичного бандита". Про це свідчить останнє засідання СНД.

"Путін втрачає вплив на Кавказі, в центральній Азії і в Азії, зокрема", – звернув увагу Клімкін.

На його думку, російські еліти і силовики теж усвідомлюють ці невідворотні зміни та готуються до рішучих дій.

"Питання в тому, як вони будуть діяти. Але в певний момент діяти вони будуть, оскільки вони втрачають Росію, яку вони також будували разом з Путіним. Тоді в Росії зрозуміють, що персональне перезавантаження – це єдина можливість якимось чином почати знову розмовляти з Заходом", – прогнозує ексголова МЗС України.

Російські еліти і Путін

Нагадаємо, розмови про розкол у російських елітах та пошуки заміни Путіну тривають уже кілька місяців. Зокрема, російський аналітик Валерій Соловей, вважає, що російський істеблішмент справді хоче, щоб очільник Кремля відійшов від влади, але жодного розколу всередині кремлівських еліт немає. За даними аналітика, як заміна Путіну розглядається міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев – син очільника ФСБ Миколи Патрушева.

Водночас засновник ПВК "Вагнер" Євген Прихожин починає загравати з народом і це означає лише одне – що він претендує на роль "царя". Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад їхньої держави на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

Росія веде гібридну війну проти Молдови | Оазу Нантой

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