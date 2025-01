Клімкін пояснив логіку Європи, яка виступає за початок переговорів України з Росією

Ексголова МЗС Павло Клімкін пояснив, чому у Європі виступають за початок переговорів України з Росією, хоча усвідомлюють, що у Москви немає ні стимулів, ні мотивів, ні інтересу для цього. Зокрема, там не вірять у загрозу для самих себе.

Про це Клімкін сказав у ефірі YouTube-каналу "Говорить ОПОРА".

На думку ексміністра закордонних справ, Європа емоційно та економічно втомилася від війни в Україні. Європа "зрозуміла, що вона сама ні на що не здатна, не здатна вийти на інший рівень мобілізації".

"Те, що ми не змогли зробити за ці три роки повномасштабного вторгнення – це мобілізувати наших партнерів. Вони роблять більше, але не мобілізуються, не виходять на якісно інший рівень. Вони не хочуть цього. Вони і не можуть, і не хочуть. Вони не вірять ані в нашу спроможність далі ефективно вести війну, а й у свою спроможність вести війну, ані піднімати ставки", – пояснив Клімкін.

Він додав, що європейці, звичайно, політкоректно обов’язково озвучать усі правильні меседжі про підтримку України, наскільки це потрібно, "але потім будуть робити так, як вони робили".

Дипломат вважає, що у Європі здатні будуть збільшити виробництво зброї, але далі цього не підуть.

"Те, що вони зможуть збільшити виробництво зброї обмежені – зроблять. І це вони роблять не стільки дня нас, скільки для себе. Але в тому числі й для нас. Але далі за ці рамки вони не вийдуть, оскільки не знають, а що буде, коли вийдуть за ці рамки. І власне вони ці рамки для себе не можуть визначити до кінця", ¬– розповів Клімкін.

Він також висловив думку, що європейці на сьогодні перебувають у стані ступору, і ось чому:

"Вони знаходяться у стані ступору, оскільки думали, що перша ера Трампа закінчиться і після того наступить more the same – тобто щось таке, що було, але з Байденом якимось чином знову таки буде американська "парасолька" і так далі. І прийшов новий Трамп, і цей Трамп набагато небезпечніший. Тепер вони питають, в тому числі й американців, а що нам робити. А ті кажуть – чудіки, якщо в би план запровадили десятирічний у 16-му році, ви б його уже майже виконали".

Ексміністр пояснив, що європейці виступають за початок перемовин України з Росією, тому що не вірять у загрозу для себе.

"Ця Європа, як на мене, у сьогоднішній реальності, без фундаментальних криз, які до неї можуть прийти, не здатна вийти за логіку, що сьогоднішнє комфортне існування не гарантоване. Але люди цього не розуміють. Більше того, вони не сприймають безпеку як цінність. Нічого не помінялося в ментальності. Вони не вірять у загрозу. Штати – інші. Але Європа не здатна на сьогодні вийти без додаткових криз на новий рівень мобілізації, і в тому числі стосовно нас. І це, як на мене, відповідь на ваше питання", – розповів Клімкін.

До слова, в іншому інтерв’ю Клімкін припустив, що переговори щодо майбутнього України вже можуть відбуватися без участі Києва.

