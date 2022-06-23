Клімкін про статус кандидата в ЄС: "Історична помилка, що тривала 300 років, буде виправлена"

Клімкін про статус кандидата в ЄС: "Історична помилка, що тривала 300 років, буде виправлена"

Ексголова МЗС України Павло Клімкін, коментуючи отримання державою статусу кандидата на вступ до ЄС, висловив переконання, що країна таки стане членом Євросоюзу.

Дипломат також заявив, що історична помилка буде виправлена і для цього треба виграти дві війни.

Про це Клімкін написав у Мережі 23 червня.

"Україна буде частиною Євросоюзу. Ніяких сфер російського впливу та сірих зон більше не буде. Історична помилка, що тривала 300 років, буде виправлена. Для цього потрібно виграти дві війни – проти Росії і за європейське майбутнє України. Ми це зробимо", – йдеться у повідомленні.

"А сьогодні можна просто радіти. І згадати, і подякувати кожному, хто зробив це можливим", – додав ексміністр.

Нагадаємо, 23 червня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі Єврорада ухвалила офіційне рішення надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Історичне відео: як Україна отримала статус кандидата в Євросоюз

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