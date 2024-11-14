Клімкін прокоментував план Трампа щодо завершення війни: чи можливо це насправді

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що демілітаризована зона, яку пропонують у плані Трампа, не може замінити справжніх гарантій безпеки для України.

Україна не може існувати без гарантій безпеки, а зона демілітаризації, про яку зараз говорять як про частину плану Дональда Трампа, – це не гарантії.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін на Київському єврейському форумі (Kyiv Jewish Forum).

"Я не вірю, що без прапора НАТО над Україною ми зможемо закінчити цю війну в довгостроковій перспективі", - наголосив Клімкін, додавши, що без викорінення "сірих зон безпеки" проблеми матимуть не лише українці, а й весь Захід.

Дипломат нагадав свій досвід переговорів з росіянами у Нормандському форматі, коли вдалося домовитися майже про все, включно з припиненням вогню, але Росія порушила всі угоди. За його словами, у момент нового припинення вогню Путін одразу почне готуватися до порушення перемир'я.

Щодо можливих гарантій безпеки, Клімкін підкреслив необхідність чіткого визначення їхнього формату та виконавців. Особливу увагу він звернув на питання мандату європейських військ, якщо саме вони забезпечуватимуть безпеку.

"Навколо обраного президента США існує своєрідне уявлення, згідно з яким основну частину відповідальності має взяти на себе Європа, тож це можуть бути європейські гроші та європейські війська, але підтримані політично та, сподіваюся, юридично, США", - пояснив колишній міністр, додавши, що це могло б стати "перехідною моделлю до членства в НАТО".

Водночас Клімкін висловив сумнів, що європейські війська можуть бути розміщені в Україні без політичної підтримки США, і наголосив на необхідності розробки механізмів запобігання нападам та контролю ситуації спільно з новою американською адміністрацією.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явився черговий "мирний план" Трампа для України. План передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту, а також створення 1300-кілометрової буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

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