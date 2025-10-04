ТСН у соціальних мережах

Політика
60
2 хв

Клімкін: російські дрони в Європі — це вже початок класичної війни

Використання Росією дронів у Європі не можна відносити до гібридних методів, адже це вже ознака класичної війни.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Павло Клімкін

Павло Клімкін / © ТСН

Російські безпілотники, які дедалі частіше з’являються в Європі, більше не можна називати елементом гібридної війни. Це вже початок класичного конвенційного протистояння.

Про це заявив дипломат Павло Клімкін.

«Я б зараз уже не використовував до російських дронів, які з’являються в Європі, термін „неконвенційні“. Це, як на мене, класичні заходи. Коли мені розповідають про гібридну війну, я розумію під цим перерізання кабелів чи кібератаки. Але яка ж це гібридна війна з дронами? Це якраз і є початок класичної війни», — пояснив він.

Клімкін нагадав, що нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також визнав: попри те, що Берлін формально не є стороною війни, стверджувати, ніби навіть гібридного протистояння не відбувається, було б невірно.

Дипломат наголосив, що Європа має діяти значно рішучіше.

«Відповідь Європи поки що дуже помірна і надзвичайно обережна. Мені подобається, що французи вже затримали танкер російського „тіньового флоту“ під бенінським прапором. Звичайно, немає доказів, що саме з нього запускалися дрони, але Франція показала, що контролює ситуацію. Це важливий прецедент», — зазначив він.

За словами Клімкіна, інші європейські країни також мають не лише обговорювати шляхи протидії атакам Росії, а й переходити до конкретних кроків.

Раніше повідомлялося, що через проліт кількох дронів над військовим аеродромом у Ердингу та аеропортом Мюнхена ввечері 2 жовтня довелося тимчасово закрити посадкові смуги.

Ми раніше інформували, що у Бельгії над військовою базою Ельзенборн зафіксували 15 дронів, походження яких наразі невідоме.

60
