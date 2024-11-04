Клімкін розповів, хто зараз має більше шансів стати президентом США: Трамп чи Гарріс

Чоловіки більше підтримують Трампа, а Гарріс потрібно залучити більше жінок для перемоги.

Станом на сьогодні ситуація стосовно виборів у США є абсолютно невизначеною, шанси на перемогу у кожного майже рівні.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив колишній очільник МЗС Павло Клімкін

"Станом на сьогодні це чиста нічия. Я не знаю, як складуться результати в Штатах, де все коливається між демократами та республіканцями. Зараз це реально 50 на 50, і, на мою думку, все залежить від мобілізації: хто краще мобілізує своїх виборців", - розповів він.

Клімкін також звернув увагу на важливість збільшення явки жінок на виборах для кандидатки від демократів Камали Гарріс.

"На попередніх голосуваннях було 55 на 45. Чоловіки голосують більше за Трампа. З точки зору економіки і злочинності люди більше довіряють Трампу", - сказав він.

Нагадаємо, 5 листопада відбудеться вирішальна подія – вибори президента США. Експерти назвали вірогідні сценарії у разі перемоги Камали Гарріс, а також розповіли що ж чекає на Україну, якщо тріумфатором стане Дональд Трамп. Усі подробиці – у ексклюзиві TSN.UA.