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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Клімкін розповів, за яких умов Путін може погодитися на зустріч з Зеленським

Російський диктатор Путін погодиться на переговори з президентом України Володимиром Зеленським лише у разі попередньої домовленості з Дональдом Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Зеленський, Трамп та Путін

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН.ua

Диктатор Путін погодиться на зустріч з Володимиром Зеленським тільки у разі, якщо перед цим досягне попередньої домовленості з Дональдом Трампом.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю виданню LIGA.net.

«Путін піде на цю зустріч, тільки якщо у нього буде якась попередня понятійна домовленість з Трампом і певна рамка, в якій він може надалі вести цю розмову. Або він буде впевнений, що ключові питання, які він хоче просувати, можуть бути погоджені з Трампом», — сказав дипломат.

На його думку, Путін не сприймає Україну як рівноправну сторону переговорів, розглядаючи процес винятково в геополітичному контексті.

«Він бачить це, як він казав дуже багато разів, що це геополітика, і він бачить Трампа головним перемовником. Він хоче ще гарантів і сам не знає, як всі ці гарантії сформулювати. Оскільки в сучасному світі ніхто ні в які гарантії не вірить, включаючи Путіна», — пояснив Клімкін.

Колишній очільник МЗС також зауважив, що Путін намагатиметься впливати на США, вивчати настрої в Європі та перевіряти, чи готовий Китай посилити тиск, зокрема, через ризик вторинних санкцій.

«Тому він спочатку буде намагатися качати США, буде намагатися зрозуміти атмосферу в Європі, яка точно змінюється не на його користь, буде намагатися зрозуміти, чи китайці будуть його тиснути», — сказав Клімкін.

Він наголосив, що важливо будувати тиск на Росію з різних напрямків у злагодженій формі, без радикальних ривків.

«Дуже важливо, щоб ми побудували цей тиск зі всіх сторін, і щоб він був лагідний, щоб нічого не зірвалося. Тобто щоб один тиск насправді примножував інший. В ідеалі, якщо Трамп і Сі домовилися про спільний тиск за умови координації з Європою — на Путіна, це була б дуже хороша історія, і я її не виключаю», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний рік без війни — реальність, якщо буде достатній тиск на Росію.

Ми раніше інформували, що російська влада продовжує затягувати можливі переговори на найвищому рівні між президентами України та Росії, імітуючи готовність до діалогу.

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