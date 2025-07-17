Клімкін: Трампу буде важко повернутися до логіки поступок Росії, але чіткої стратегії щодо України поки немає

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональду Трампу буде складно повернутися до логіки “нічого не давати Україні і щось давати Росії”, але нової стратегії поки що немає.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Radio NV.

“Ключовий момент це те, що Трамп очевидно якось, я б не сказав, розлючений – до цього далеко, але роздратований тим, що його виставляють слабаком після розмов з Путіним, де начебто домовляємося, потім нічого не відбувається. І те, що там Трамп двічі повторив, що начебто 4 рази він думав, що домовленість є, а насправді цієї домовленості немає. Його особисто дратує. Тобто ці моменти, які я вважаю точно нам в плюс.

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Я думаю, що Трамп буде дуже вибірково грати зі своїми важелями, як він каже, “картами”. Але очевидно, що назад в сторону логіки “А давайте я буду майже нічого не давати Україні і щось давати Росії, і так ми укладемо якусь притомну угоду” - до цієї логіки Трампу буде суперскладно повернутися. І це в цілому дуже позитивна новина”, — заявив український дипломат.

Те, що я не почув – це швидкі дії у реальному часі і по санкціях. Про первинних (тобто санкції безпосередньо на Росію) Трамп взагалі не казав, він перемикнувся на геополітичні аспект. І вторинними санкціями будуть довбати саме торгівельних партнерів Росії – в першу чергу Китай, Індію і Бразилію. Тобто про первинні санкції взагалі мова не йде. А вторинні санкції будуть накладатися за бажанням Трампа в тому обсязі, який він вважає за потрібне і відповідно в той час.

Ну і я не почув загальної подальшої логіки Тампа. Він любить говорити: “Тільки я знаю, що я буду робити далі”. Тобто новий підхід є, а нової стратегії ми поки що не бачимо. Але я думаю, що в голові Трампа елементи цієї стратегії є. Не факт, що є стратегія в цілому”.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп, як і анонсував, зробив низку гучних заяв щодо Путіна та війни Росії проти України.

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