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Клімкін: Трампу буде важко повернутися до логіки поступок Росії, але чіткої стратегії щодо України поки немає
Павло Клімкін заявив, що Дональд Трамп роздратований провалом домовленостей із Путіним, а повернення до ідеї “нічого не давати Україні” йому буде вкрай складним, хоча нової зовнішньополітичної стратегії досі не видно.
Президент США Дональду Трампу буде складно повернутися до логіки “нічого не давати Україні і щось давати Росії”, але нової стратегії поки що немає.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю Radio NV.
“Ключовий момент це те, що Трамп очевидно якось, я б не сказав, розлючений – до цього далеко, але роздратований тим, що його виставляють слабаком після розмов з Путіним, де начебто домовляємося, потім нічого не відбувається. І те, що там Трамп двічі повторив, що начебто 4 рази він думав, що домовленість є, а насправді цієї домовленості немає. Його особисто дратує. Тобто ці моменти, які я вважаю точно нам в плюс.
Я думаю, що Трамп буде дуже вибірково грати зі своїми важелями, як він каже, “картами”. Але очевидно, що назад в сторону логіки “А давайте я буду майже нічого не давати Україні і щось давати Росії, і так ми укладемо якусь притомну угоду” - до цієї логіки Трампу буде суперскладно повернутися. І це в цілому дуже позитивна новина”, — заявив український дипломат.
Те, що я не почув – це швидкі дії у реальному часі і по санкціях. Про первинних (тобто санкції безпосередньо на Росію) Трамп взагалі не казав, він перемикнувся на геополітичні аспект. І вторинними санкціями будуть довбати саме торгівельних партнерів Росії – в першу чергу Китай, Індію і Бразилію. Тобто про первинні санкції взагалі мова не йде. А вторинні санкції будуть накладатися за бажанням Трампа в тому обсязі, який він вважає за потрібне і відповідно в той час.
Ну і я не почув загальної подальшої логіки Тампа. Він любить говорити: “Тільки я знаю, що я буду робити далі”. Тобто новий підхід є, а нової стратегії ми поки що не бачимо. Але я думаю, що в голові Трампа елементи цієї стратегії є. Не факт, що є стратегія в цілому”.
Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп, як і анонсував, зробив низку гучних заяв щодо Путіна та війни Росії проти України.