Клімкін заявив, що Китаю не подобаються ядерні залякування Путіна

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Китай чутливо ставиться до ядерної зброї, а тому Пекіну не подобаються залякування диктатора Володимира Путіна.

Таку думку дипломат висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін не в захваті від того, що Путін постійно підкручує свою пропаганду.

"Путін обіцяв йому легку прогулянку у формі спеціальної військової операції. Тепер китайці бачать, що у них значна частина російської зброї, значна частина офіцерів і генералів, які навчались в російських академіях, і 70% російської зброї було у Китаю. Зараз китайці хочуть за кілька років довести цю кількість до 20%. Вони зрозуміли, що таке російська зброя", - пояснив Клімкін.

Ексміністр наголошує, що Сі Цзіньпін не зможе впливати на голову Кремля, тільки якщо трапиться колапс в оточенні Путіна або в російській армії.

"Китай чутливо ставиться до ядерної зброї. Для Китаю використання ядерної зброї є катастрофою. Оскільки Японія, Корея, Тайвань, Індонезія, В’єтнам мають гроші й технологічні можливості. Вони стануть ядерними за наступні роки. Для Китаю розповсюдження ядерної зброї - це реальна катастрофа", - додав Павло Клімкін.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін заявляв про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів. Мовляв, у цьому є "інтерес Європи та Азії".

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