Клінтон назвала "корисним ідіотом" пропагандиста Карлсона, який візьме інтерв'ю у Путіна

Політикиня зазначила, що Карлсон повторює брехню президента РФ про Україну, "тому я не розумію, чому Путін не дав би йому інтерв’ю".

Ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон назвала "корисним ідіотом" американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона, який анонсував інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише The Hill із посиланням на інтерв’ю Клінтон Алексу Вагнеру з MSNBC.

Зазначається, що колишня перша леді США, здається, не була здивована новиною про інтерв’ю Карлсона з Путіним, і пригадала попередні коментарі журналіста щодо війни в Україні.

"Він говорить речі, які не відповідають дійсності. Він повторює пачку брехні Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому Путін не дав би йому інтерв’ю", – сказала Клінтон.

Нагадаємо, раніше Карлсон публічно виступив із заявою проти підтримки з боку США для України. Він стверджував, що американські міста постраждали від того, що Конгрес і Білий дім надали Україні мільярди доларів допомоги.

Під час відеоанонсу в соцмережі X Карлсон звинуватив західні ЗМІ в тому, що вони не "потрудилися" спробувати взяти інтерв’ю у Путіна. Журналіст закликав людей подивитися інтерв’ю з президентом РФ, сказавши, що вони можуть не погоджуватися з тим, що говорить Путін, але їм як "вільним громадянам" важливо "знати якомога більше" і робити власні висновки.

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Клінтон припустила, що Карлсон є фігурою для насмішок у російських ЗМІ. Він зайшов настільки далеко, що заявив про можливість отримати посаду в російському виданні.

"Якщо ви насправді читаєте переклади того, що говорять у російських ЗМІ, вони висміюють його… він, як щеня", – сказала політикиня.

"Я не здивуюся, якщо він з’явиться з контрактом з російським виданням, тому що він корисний ідіот", – зазначила колишня держсекретарка США.

Зауважимо, що анонсована розмова Карлсона з Путіним стане першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.

Нагадаємо, напередодні Карлсон приїхав до Москви і заявив, що візьме інтерв'ю у Путіна.

Як заявили чинні та колишні депутати Європарламенту, Карлсон може потрапити до списків санкцій ЄС за інтерв'ю з Путіним.

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