Клінтон одним словом "спопелила" похвалу Трампа на адресу Путіна

Американський політик цитував російського президента на мітингу в межах своєї передвиборчої кампанії.

Ексдержсекретар США Гілларі Клінтон одним словом відповіла на похвалу з боку експрезидента Дональда Трампа на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Про це свідчить допис політикині в соцмережі Х.

Клінтон поширила в себе статтю Washington Post під назвою "Трамп цитує Путіна, який засуджує американську демократію, хвалить автократа Орбана". Політикиня підписала поширене посилання лише одним словом: "Маріонетка".

Допис Гілларі Клінтон про Дональда Трампа / Скриншот

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Зауважимо, йдеться про виступ Трампа 16 грудня під час мітингу у Даремі, штат Нью-Гемпшир у межах його передвиборчої кампанії. Під час заходу політик похвалив Путіна, який сказав, що численні звинувачення на адресу Трампа (в яких він помилково звинуватив президента США Джо Байдена) "показують гнилість американської політичної системи, яка не може претендувати на те, щоб навчати інших демократії".

"Вони всі сміються з нас", – сказав Трамп.

До слова, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення виключити Трампа зі списку кандидатів на праймеріз від Республіканської партії 2024 року через роль політика "у підбурюванні до насильства проти уряду США".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Трампу заборонили балотуватися в президенти!

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