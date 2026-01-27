"Ключ не в Москві": у Фінляндії вказали, хто може зупинити війну в Україні

Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © Associated Press

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Китай та його лідер Сі Цзіньпін мають реальні важелі впливу для припинення війни Росії проти України.

Про це Орпо заявив журналістам під час візиту до Пекіна у вівторок, передає Reuters.

За його словами, Пекін може зіграти ключову роль, вплинувши на президента РФ Володимира Путіна та скоротивши рівень співпраці з Москвою.

Раніше того ж дня голова КНР Сі Цзіньпін повідомив, що під час зустрічі з фінським прем’єром наголосив на необхідності для Китаю та Фінляндії підтримувати міжнародну систему, в центрі якої перебуває ООН, а також сприяти формуванню багатополярного світу, заснованого на принципах економічної глобалізації.

