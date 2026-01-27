Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до КНР заявив, що Китай залишається однією з небагатьох держав, здатних реально змінити хід війни в Україні не на полі бою, а в за столом перемовин.

Про це повідомляє Reuters.

Позиція Гельсінкі

Спілкуючись із журналістами в Пекіні у вівторок, 27 січня, Орпо наголосив на унікальній ролі китайського лідера.

«Китай та його лідер Сі Цзіньпін мають можливість покласти край війні Росії в Україні, вплинувши на президента Володимира Путіна та скоротивши співпрацю [з РФ — ред.]», — передав суть розмови фінський прем’єр.

Це чіткий сигнал від країни-члена НАТО, яка має спільний кордон з Росією: час дипломатичних реверансів минув, потрібні конкретні дії з боку Пекіна щодо стримування Москви.

Що відповів Сі Цзіньпін

Китайський лідер у своїй публічній риториці уникнув конкретики щодо війни. За інформацією агентства, Сі Цзіньпін заявив Орпо, що Китай і Фінляндія повинні «підтримувати міжнародну систему, орієнтовану на ООН».

Також глава КНР традиційно згадав про просування «багатополярного світу», що базується на економічній глобалізації — стандартна дипломатична формула Пекіна, яка часто використовується для протиставлення політиці Заходу.

Візит Петтері Орпо відбувається на тлі активізації міжнародних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни. Поки західні партнери України наполягають на тиску на агресора, Китай продовжує балансувати — декларуює нейтралітет, але водночас економічно підтримує Росію.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеоконференції з росіянином Андрієм Белоусовим заявив, що Пекін і Москва повинні «спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність».