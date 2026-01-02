Ключовий комунікатор зі США: як призначення Буданова змінить переговори з Вашингтоном

Новопризначений очільник ОПУ Кирило Буданов / © Associated Press

Новим керівником Офісу Президента України став Кирило Буданов, який до цього очолював українську розвідку. Ця ротація, за словами експертів, покликана посилити як воєнний, так і дипломатичний треки держави.

Думку про те, які завдання стоятимуть перед колишнім очільником ГУР, озвучив політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу.

Фактор «анти-Єрмака» та вага у суспільстві

На думку Саакяна, вибір саме Буданова не є випадковим. Владі було критично важливо поставити на чолі ОП фігуру, яка має власну вагу в суспільстві і, що важливо, не асоціюється з попереднім керівником Андрієм Єрмаком.

Вибір впав на представника спецслужб та воєнного блоку, що логічно в умовах затяжної війни.

Головний перемовник із Вашингтоном

Однак головна інтрига призначення криється у зовнішній політиці. Політолог припускає, що Буданов фактично очолить переговорну групу з боку України.

«Я думаю, що одне з ключових завдань, на яке розраховують в зовнішньополітичному розрізі — те, що він стане очільником переговорної групи з боку України та ключовим комунікатором, перемовником на напрямку Штатів», — зазначив Саакян.

Експерт пояснює це специфікою сприйняття:

Досвід: Буданов вже брав участь у складних перемовинах, зокрема щодо обміну полоненими та контактів з росіянами. Спільна мова: Як розвідник, він говоритиме однією мовою з американськими спецслужбами та військовими, які мають величезний вплив на прийняття рішень у США.

«Не факт, що він буде зручним перемовником з боку України для США, але він буде зрозумілий для американців», — підкреслив Саакян.

У Києві розраховують, що така «зрозумілість» та прямий стиль комунікації Буданова допоможуть розблокувати або пришвидшити вирішення критичних питань із головним партнером.

Нагадаємо, NYT опублікувало власну версію, чому Зеленський обрав Буданова новим очільником ОП. Західні ЗМІ вбачають у цьому рішенні спробу Банкової посилити переговорні позиції зі США та змінити внутрішньополітичний ландшафт.