"Клоун та блазень": Кислиця емоційно прокоментував заяву Лаврова про "напад України"

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця емоційно відреагував на скандальні заяви міністра закордонних справ агресорки Росії Сергія Лаврова під час саміту G20 в Індії.

Свої враження дипломат висловив у Twitter.

Зокрема, Кислиця наголосив, що наголосив, що голова російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка. Крім того, за словами представника в ООН, Лавров - жалюгідний.

"Клоун, блазень або придурок. Клоун - це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень - це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. "Війна, яку розв'язали проти нас", - говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!", - написав Кислиця.

Скандально-смішна зава Лаврова

В Індії на конференції "Raisina Dialogue 2023" Лавров заяви, що це "Україна напала на Росію", а вона намагається "зупинити війну". Після цих слів вся зала "вибухнула" сміхом. Після того, як його висміяли, він зробив вигляд, що цього не помітив.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розв'язана проти нас за допомогою українського народу, безумовно, вплинула на Росію, в тому числі і на енергетичну політику... Ми більше не будемо покладатися ні на яких партнерів на Заході", - сказав міністр закордонних справ Росії.

Лавров на саміті голів МЗС G20

Держсекретар США Ентоні Блінкен та Сергій Лавров провели першу особисту зустріч від початку війни 2 березня. Вона була короткою, езапланованою і тривала близько 10 хвилин. "Блінкен попросив про контакт із Лавровим", - висловилась представник МЗС РФ Марія Захарова.

На зустрічі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулася до російського колеги та закликала припинити війну проти України. За її словами, "найсильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів".

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