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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кличко допустив відмову від територій заради миру, але зробив уточнення

Заява столичного мера викликала критику, зокрема, в Офісі президента.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що заради встановлення миру в Україні, можливо, доведеться тимчасово відмовитися від окупованих Росією територій.

Про це політик сказав в інтерв’ю ВВС.

«Один зі сценаріїв — це… відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим», — сказав він.

Водночас Кличко додав, що український народ «ніколи не прийме окупацію».

Така заява столичного мера викликала критику, зокрема, в Офісі президента.

Радник голови ОП Сергій Лещенко в коментарі ВВС заявив, що обговорення можливих територіальних поступок «порушує Конституцію України, оскільки Конституція зазначає територіальну цілісність України».

Невдовзі Віталій Кличко уточнив, що у своєму інтерв’ю мав на увазі сценарій, за якого Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни.

«На превеликий жаль, як ми бачимо, такий сценарій є цілком можливим. І про нього сьогодні говорять багато світових політиків та медіа. Тому озвучивши це, я не відкрив Америку», — пояснив політик.

Столичний мер нагадав, що у своєму інтерв’ю він говорив про те, що український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни Росією.

«Ми розуміємо, що сценарій територіальних поступок суперечить нашим національним інтересам і проти його реалізації треба боротися до останнього. Це вимагатиме надзусиль і від нас, і від наших європейських партнерів», — підсумував він.

Нагадаємо, можливе визнання російської анексії Криму викликало значний резонанс у світі.

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