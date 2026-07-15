Клименко очолить Міноборони: джерело в "Слузі народу" назвало причину

Очільник МВС Ігор Клименко / © Associated Press

Реклама

За призначенням чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони стоїть прагнення президента Володимира Зеленського підвищити ефективність мобілізаційних процесів.

Про це з посиланням на джерело у фракції «Слуга народу» повідомляє «РБК-Україна».

За словами співрозмовника видання, глава держави розраховує, що після кадрових змін між Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ буде налагоджена тісніша взаємодія.

Реклама

Водночас МВС, за інформацією джерела, має очолити нинішній голова Національної поліції Іван Виговський.

«Зеленський бачить ситуацію таким чином: оскільки МВС очолить соратник Клименка, Іван Виговський, то президент сподівається, що вони в спільній роботі зможуть навести лад з мобілізацією», — цитує джерело «РБК-Україна».

Співрозмовник видання зазначив, що саме ці міркування стали однією з ключових причин, чому президент зробив ставку на кандидатуру Клименка для керівництва оборонним відомством.

Нагадаємо, раніше народні депутати Ярослав Железняк та Ольга Василевська-Смаглюк повідомили, що президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою нового міністра оборони — чинний очільник відомства Михайло Федоров на посаді не залишиться.

Реклама

Новини партнерів