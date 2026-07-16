Ігор Клименко / © МВС

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Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що призначення нового міністра оборони України залишається невирішеним питанням на тлі кадрових змін в уряді, а ексочільник МВС Ігор Клименко нібито відмовляється переходити на посаду глави оборонного відомства.

Про це Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, найближчим часом Верховна Рада має призначити всіх членів нового уряду, за винятком керівників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.

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«Зараз буде призначення всіх членів уряду (окрім МЗС та Міноборони). Після цього пауза… далі „Слуга“ буде проводити знову фракцію щодо Міністерства оборони», — написав він.

При цьому Железняк стверджує, що кандидатура колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони опинилася під питанням.

«Мої джерела говорять, що Клименко станом на зараз відмовляється йти у міністри оборони. Тобто може просто втратити посаду МВС та все», — зазначив народний депутат.

Крім того, за його інформацією, найближчим часом може відбутися ще одна розмова між президентом Володимиром Зеленським та Михайлом Федоровим, який подав у відставку з посади міністра оборони.

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«Планується ще одна розмова між Зеленським та Федоровим. Можливо, в рамках цього діалогу буде знайдено вихід з ситуації», — повідомив Железняк.

Нардеп також розкритикував можливе затягування з призначенням очільника оборонного відомства в умовах війни.

«Я вважаю абсолютно ганебним, якщо в результаті цих інтриг Банкової країна залишиться без міністра оборони під час війни, а Рада піде на „перерву“ на місяць», — наголосив він.

Перевантаження уряду — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду.

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У відставку подав і Михайло Федоров. Посада міністра оборони наразі вакантна.

Раніше народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк оприлюднив перелік кандидатів на посади членів Кабінету міністрів України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще не вносив до парламенту документів на призначення нового міністра оборони. За його словами, Ігор Клименко — одна із кандидатур.

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