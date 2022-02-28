"Ключове зараз - оборона": Зеленський повідомив, що українці з бойовим досвідом звільняються з-під варти

"Ключове зараз - оборона": Зеленський повідомив, що українці з бойовим досвідом звільняються з-під варти

За словами президента, рішення не просте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту.

В умовах воєнного стану учасники бойових дій українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, 28 лютого, під час відеозвернення.

"Було ухвалено рішення не просте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. З деяких людей, учасників АТО знімаються всі санкції, ключове зараз - оборона", - зазначив він.

Раніше, міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.