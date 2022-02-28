Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Ключове зараз - оборона": Зеленський повідомив, що українці з бойовим досвідом звільняються з-під варти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ключове зараз - оборона": Зеленський повідомив, що українці з бойовим досвідом звільняються з-під варти

Associated Press

За словами президента, рішення не просте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту.

В умовах воєнного стану учасники бойових дій українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, 28 лютого, під час відеозвернення.

"Було ухвалено рішення не просте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. З деяких людей, учасників АТО знімаються всі санкції, ключове зараз - оборона", - зазначив він.

Раніше, міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація