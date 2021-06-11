КМІС опублікував оновлений президентський рейтинг: лідер залишається незмінним

Другу сходинку посідає Петро Порошенко.

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг з 30,6% підтримки громадян, які готові голосувати та визначилися із вибором.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 1-7 червня.

Так, згідно з цими результатами, на виборах президента, якби вони відбувалися на початку червня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський – 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

На другому місці – лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. Далі йдуть лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (8% і 10,6%) і лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижча.

Варто зазначити, що опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 2003 респонденти, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, напередодні 2-ї річниці (20 травня) президенства Володимира Зеленського соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців стосовно того, за кого б вони віддали свій голос, якби вибори відбулися найближчим часом. Згідно з соцопитуваннями, 30,2% проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 12,8% підтримали б Петра Порошенка, 11,9% - Юрія Бойка, 11,1% - Юлію Тимошенко, 7,6% - Ігоря Смешка, 5,1% – Євгенія Мураєва.

Новини України: в оновлений рейтинг мільярдерів від "Форбс" потрапили 7 українських бізнесменів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання