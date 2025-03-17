КНДР буде постійно оновлювати та зміцнювати свої ядерні збройні сили - заява

Північна Корея заявила, що розробка ядерної зброї - це реалізація її власного суверенного права на захист.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки під назвою "Велика сімка, очолюване США ядерне злочинне угруповання, має повністю відмовитися від своїх анахронічних амбіцій щодо ядерної гегемонії", - повідомляє KCNA.

У заяві містять звинувачення країн G7 у зловмисному розповсюдженні ядерної зброї під приводом забезпечення розширеного стримування.

"G7, яка перетворилася на ядерну злочинну групу і загрожує глобальному миру та безпеці, повинна повністю відмовитися від своїх анахронічних амбіцій щодо ядерної гегемонії, перш ніж говорити про чиюсь денуклеаризацію та відмову від ядерної зброї", - читає у заяві МЗС КНДР.

У Північній Кореї наголосили, що статус КНДР як держави з ядерною зброєю назавжди закріплений у її конституції та не зміниться незалежно від того, визнає це світ чи ні.

"Ядерні сили КНДР існуватимуть вічно і країна буде постійно оновлювати та зміцнювати їх якісно й кількісно у відповідь на ядерну загрозу ззовні, як це передбачено її конституцією та іншими внутрішніми законами", - резюмують в заяві.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.