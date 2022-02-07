КНДР фінансує свою ядерну програму за рахунок кібератак на криптовалютні біржі - ЗМІ

КНДР фінансує свою ядерну програму за рахунок кібератак на криптовалютні біржі - ЗМІ

Експерти зазначають, що в рамках ядерної та ракетної програм КНДР розбудовує відповідну інфраструктуру.

Північна Корея протягом минулого року суттєво розвинула свою ядерну та ракетну програми. Для забезпечення цієї діяльності Пхеньяну потрібні, зокрема, західні технології, тож він вдавався до кібератак, а також до крадіжок криптовалют.

Про це ідеться у звіті ООН, пише Reuters.

"Навіть якщо дані про ядерні випробовування та запуск балістичних ракет не стають відомі, КНДР розвиває можливості для виробництва компонентів ядерних установок", - цитує звіт ООН Reuters.

Нагадаємо:

30 січня КНДР запустила балістичну ракету, якапролетіла 800 км приблизно за пів години та впала за межами виняткової економічної зони Японії. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками екстреного пленарного засідання Ради національної безпеки країни назвав це "провокацією з боку Північної Кореї".

Згодом КНДР підтвердила запуск балістичної ракети "Хвасон-12" і показала фото з космосу.

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