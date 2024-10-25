КНДР готує нову партію військових для РФ: як НАТО може відповісти — Bloomberg

Північна Корея готується відправити до Росії другу партію своїх військових, що може спричинити посилення підтримки України з боку НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на розвідувальні дані Південної Кореї.

Зазначається, що Північна Корея незабаром відправить другу партію своїх солдатів до Росії. Документ з таким змістом вже направили союзникам Сеула.

Також у ньому стверджується, що на Далекому Сході Росії зараз проходить підготовку перша група з 1500 елітних бійців спецназу КНДР. Її доставили туди в період з 8 до 13 жовтня на кораблях. Загалом до Росії планується відправити близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Крім того, за даними розвідки Південної Кореї, з серпня минулого року Пхеньян відправив окупантам близько 8 мільйонів 122-мм і 152-мм артснарядів північнокорейського виробництва. Також в РФ було доставлено 100 ракет Hwasong-11 та протитанкову зброю Bulsae-4.

Два джерела Bloomberg розповіли, що Сеул планує представити частину своїх розвідданих офіційним особам НАТО у понеділок.

За словами співрозмовників видання, потенційна відповідь НАТО на такі дії Пхеньяна "обмежена". Вона може включати посилення допомоги Україні, а також зміцнення співробітництва з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

У звіті Південної Кореї, як уточнює Bloomberg, також зазначено, що північнокорейські війська відправлять на війну проти України після підготовки на Далекому Сході, яка триватиме приблизно місяць. Також Кремль планує видати солдатам КНДР зброю, форму і підроблені посвідчення особи, щоб видати їх за жителів східних регіонів РФ.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні. Це буде залежати від обсягів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

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