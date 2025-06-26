КНДР готова відправити додаткові війська до Росії: Reuters назвало терміни

Співпраця Путіна з Кім Чен Ином / © ТСН.ua

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні. Крім того, Пхеньян продовжує постачати зброю росіянам.

Про це заявили південнокорейські законодавці, пише Reuters.

Національна розвідувальна служба (NIS) вважає, що Росія може готуватися до масштабного нападу на Україну в липні або серпні. Про це журналістам заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен після закритого брифінгу.

«Час додаткового розгортання такий, що це може бути вже в липні або серпні», — сказав Лі.

Він додав, що агентство наводить як підставу для своєї оцінки новий набір військ для відправлення Північною Кореєю та нещодавній візит до Пхеньяна високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії.

«В обмін на те, що Північна Корея надсилає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет», — зазначив Лі, посилаючись на брифінг NIS.

Після місяців мовчання, як Північна Корея, так і Росія розкрили інформацію про розгортання північнокорейських військ та їхню роль у наступі РФ на Україну з метою повернення Курської області.

Дві країни заявили, що співпраця базується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу знову прибув до Північної Кореї з так званою «спеціальною місією» Володимира Путіна. Деталі не розкриваються, утім факт постійних контактів свідчить про глибоке стратегічне зближення між обома ізольованими режимами.

За даними західних джерел, Кремль використовує контакти з Північною Кореєю для отримання артилерійських боєприпасів і людських ресурсів в обмін на передавання передових військових технологій. У спільній заяві 11 країн, серед яких США та Японія, йдеться про те, що Росія передавала до КНДР системи радіоелектронної боротьби вантажними літаками.

Критики вважають, що співпраця між Путіним і Кімом дозволяє Північній Кореї обходити санкції ООН та пришвидшувати мілітаризацію, зокрема ракетні програми. Своєю чергою Кремль просуває цей союз як частину «антизахідного фронту» у глобальному протистоянні з демократіями.