КНДР має безпосереднє відношення до війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході - Південна Корея

Очільник Південної Кореї закликав до співпраці США та його держави.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль закликав очільника оборони США підтримувати об'єднану оборонну позицію союзників проти будь-яких провокацій з боку Північної Кореї.

Про це пише Yonhap.

Юн запросив міністра оборони США Ллойда Остіна та генерала Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльза К. Брауна-молодшого до президентської резиденції на вечерю, оскільки вони відвідують щорічну зустріч у Південній Кореї.

Юн закликав до пильної об’єднаної оборони Південної Кореї та США, здатної швидко та рішуче відповісти на будь-які провокації з боку Північної Кореї, включаючи раптові атаки, які нагадують тактику ХАМАС через її прорахунок.

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Президент заявив, що українсько-російська війна та конфлікт з Ізраїлем та ХАМАС прямо чи опосередковано мають відношення до Північної Кореї.

Остін сказав, що президент Джо Байден як ніколи відданий подальшому зміцненню міцного південнокорейського альянсу.

Очікується, що в понеділок, 13 листопада 2023 року союзники обговорять низку питань безпеки, включаючи шляхи посилення розширеного стримування Вашингтоном проти ракетних і ядерних загроз Північної Кореї.

Раніше йшлося про те, до чого може призвести передавання снарядів Північною Кореєю російським загарбникам.

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