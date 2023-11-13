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КНДР має безпосереднє відношення до війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході - Південна Корея

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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КНДР має безпосереднє відношення до війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході - Південна Корея

У Південній Кореї побоюються провокацій з боку КНДР / Фото: Associated Press

Очільник Південної Кореї закликав до співпраці США та його держави. 

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль закликав очільника оборони США підтримувати об'єднану оборонну позицію союзників проти будь-яких провокацій з боку Північної Кореї.

Про це пише Yonhap. 

Юн запросив міністра оборони США Ллойда Остіна та генерала Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльза К. Брауна-молодшого до президентської резиденції на вечерю, оскільки вони відвідують щорічну зустріч у Південній Кореї. 

Юн закликав до пильної об’єднаної оборони Південної Кореї та США, здатної швидко та рішуче відповісти на будь-які провокації з боку Північної Кореї, включаючи раптові атаки, які нагадують тактику ХАМАС через її прорахунок.

Президент заявив, що українсько-російська війна та конфлікт з Ізраїлем та ХАМАС прямо чи опосередковано мають відношення до Північної Кореї.

Остін сказав, що президент Джо Байден як ніколи відданий подальшому зміцненню міцного південнокорейського альянсу.

Очікується, що в понеділок, 13 листопада 2023 року союзники обговорять низку питань безпеки, включаючи шляхи посилення розширеного стримування Вашингтоном проти ракетних і ядерних загроз Північної Кореї. 

Раніше йшлося про те, до чого може призвести передавання снарядів Північною Кореєю російським загарбникам.

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Дата публікації
Перегляди
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