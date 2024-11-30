КНДР надала Росії набагато більше допомоги, ніж Європа українцям – Борель

ЄС має активізуватися та "робити більше та швидше" для України.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Європа робить недостатньо для України. Водночас країна-агресорка за допомогою своїх союзників нарощує військовий потенціал та застосовує для ударів по Україні дедалі більше смертоносної зброї.

Про це він розповів на прес-конференції за два дні до звільнення з поста, пише EuroNews.

Боррель знову закликав Європу замислитись про небезпеку, яку загарбницька імперська політика РФ становить для всього блоку. Він вважає, що члени Євросоюзу мають збільшити військову допомогу, щоби не допустити поразки України.

"Ми досягли критичної точки. Тепер настав момент, коли держави-члени повинні ухвалити рішення: ми йдемо і підтримуємо", — заявив Боррель.

Він підкреслив, що Кремль "не чекає на переговори", а окупаційна армія росіян "повільно, але безперервно" продовжує тиснути по лінії фронту.

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"Росіяни сильно тиснуть... Ситуація на лінії фронту погана, але українці опираються. Російська перевага зберігається. Північна Корея надала їм [росіянам – ред.] набагато більше, ніж ми змогли надати українцям", — підкреслив Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ є одним із найзатятіших прихильників Києва в блоці. Більшу частину своєї п'ятирічної каденції він провів, торгуючись з урядами щодо санкцій, щоб послабити військову машину Кремля, та військових поставок для зміцнення української армії.

Хоча його зусилля забезпечили безперервний потік допомоги з Європи, загальна картина не виправдала очікувань. Широко розрекламована обіцянка "1 млн снарядів для України", виконання якої спочатку очікувалося у березні, вдалося виконати лише у листопаді. А фонд колективної підтримки України у розмірі 6,6 млрд. євро досі перебуває під твердим вето Угорщини.

"Цей темп абсолютно недостатній. Нам потрібно прискоритися і робити більше і швидше. Робити більше і швидше. У нас є 1 мільйон снарядів. Це добре. Але Росія розстрілює 800 тисяч снарядів на місяць", – заявив Боррель.

Він додав, що у війні життєво важливе значення мають цифри та час, але в Європі чомусь досі "немає почуття терміновості".

Нагадаємо, Боррель зазначив, що Україна отримує фінансову, гуманітарну та військову підтримку від Євросоюзу, але вона є недостатньою для захисту від постійних повітряних атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

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