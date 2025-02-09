"КНДР незмінно підтримуватиме справедливу справу російської армії" - Кім Чен Ин про війну в Україні

Також КНДР обіцяє і далі розвивати ядерні сили.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловився про війну в Україні.

Про це пише Reuters.

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією", - сказав Кім Чен Ин.

Додамо, що минулого місяця Південна Корея заявила, що підозрює Північну Корею в підготовці відряджання додаткових військ до Росії на додаток до приблизно 11 000 солдатів.

Також лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами, Японією та Південною Кореєю за підвищення напруженості в регіоні та пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил.

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Кім Чен Ин сказав, що розгортання ядерних стратегічних засобів США, військові навчання та військова співпраця з Японією та Південною Кореєю призводять до військового дисбалансу в регіоні та створюють серйозну загрозу безпеці.

"КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу", — сказав Кім Чен Ин.

Нагадаємо, що Південна Корея планує провести консультації з Україною щодо передавання полонених північнокорейських солдатів, якщо вони самі попросять про це. Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів своєю територією, а мешканців КНДР – своїми громадянами.

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