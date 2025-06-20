Володимир Путін та Кім Чен Ин. / © Associated Press

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Відкрито пасажирське сполучення між КНДР та РФ, що свідчить про поглиблення співпраці між двома країнами. За наявною інформацією, Північна Корея направить 25 тисяч робітників до російської «Алабуги» для збирання ударних безпілотників «Шахед».

Про це повідомляє військовий аналітик Михайло Самусь.

Це рішення Кремля вказує на ставку на масове використання «Шахедів» для нанесення максимальної шкоди інфраструктурі та цивільному населенню України. Метою є не лише руйнування, але й постійний терористичний психологічний тиск на українців.

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Вихід із ситуації: нарощування виробництва дронів-перехоплювачів

Як пояснює військовий аналітик Михайло Самусь, в умовах зростаючої загрози єдиним ефективним виходом є нарощування виробництва дронів-перехоплювачів в обсягах. Вони перевищують потужності РФ та КНДР з виробництва «Шахедів».

Зараз надзвичайно важливо підтримати будь-які можливості для швидкого збільшення виробництва дронів-перехоплювачів. Це може бути здійснено через:

Донати на відповідні ініціативи.

Інвестиції у виробництво (для тих, хто має такі можливості).

Активне спонукання уряду, міністерств, чиновників та місцевих влад до підтримки та розвитку цього напрямку.

Кожен може зробити свій внесок у посилення обороноздатності країни. Подивіться довкола — можливості для допомоги є у кожного.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив на критичній потребі Збройних Сил України у безпілотниках. За його оцінкою, для ефективного прикриття 52 кілометрів лінії фронту необхідно від 5 000 до 6 000 бойових дронів.

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